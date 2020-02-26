Отрекшийся от престола принц Гарри бросил жену с ребенком и вернулся к бабушке

Супруги обязаны посетить несколько мероприятий, пока имеют свой высокий статус. Принц Гарри вернулся на родину без жены и сына Арчи, чтобы посетить саммит по туризму в Шотландии.
Примечательно, что во время общения с делегатами он попросил называть себя "просто Гарри". По словам экс-советника по вопросам труда, ведущего мероприятия Аиша Хазарика, принц Гарри дал понять, чтобы к нему обращались именно так, сообщает DailyMail.
Впереди у принца Гарри намечено множество мероприятий. Вместе с ним на них должна быть и Меган Маркл. Знаменитой чете предстоит посетить еще пять официальных встреч, прежде чем расстаться с обязанностями старших членов королевской семьи.
Отметим, что Елизавета II была, мягко говоря, не в восторге от решения младшего внука. В Сети происходящее назвали "Мегзитом", скрестив имя Меган со словом "Брекзит", которое обозначает выход Великобритании из Европейского союза.
Напомним, многие британцы в "Твиттер" раскритиковали поступок герцогов Сассекских. Многие разделяют мнение отца Меган. Они не понимают, почему принц Гарри рискует драгоценной связью со своей бабушкой, королевой Великобритании.
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