Стало хуже: к Лере Кудрявцевой выехали медики

Лера Кудрявцева сама вызвала скорую помощь. Популярная ведущая поддалась панике.

Лера Кудрявцева дала откровенное интервью в Ютуб-шоу "Алена, блин!". "Я не люблю давать интервью последнее время, такое ощущение, что я должна оправдываться и кому -то что– то доказывать, а я это не люблю . И да – это моя жизнь . Она разная , но она моя! Спасибо за корректность не смотря на интернетовский контент (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – прокомментировала передачу у себя в "Инстаграм" Лера Кудрявцева.

Телеведущая ответила на много личных вопросов, например, прокомментировала слухи о том, что делала пластические операции. "Да, я вся переделанная", – с усмешкой отреагировала она. По словам Леры, она себе вставляла только грудь в импланты, больше ничего не делала с внешностью. Кудрявцева пояснила, что людям может казаться, будто она вносила коррективы, например, в нос, но на самом деле причина в том, что у нее поменялся грим.

Лера Кудрявцева не пьет алкоголь и не употребляет наркотики. Хотя, она призналась, раньше увлекалась "травкой". "Наверно, я не пью потому, что я сама себя закодировала. Я дико испугалась... Я увлекалась травкой, но это не было на постоянной основе, но это было периодически. И один раз я чуть не умерла", – начала свой рассказ телеведущая.

В какой-то момент ей стало так плохо, что она вызвала скорую помощь. "Потом что-то случилось с нервной системой или мозгом, я не знаю, что это было, я огромный период времени каждый день вызывала себе скорую, потому что я каждый день думала, что умираю. Я тогда еще не знала, что это называется панические атаки. И я на фоне этих панических атак сама себя настолько запугала, что я теперь не пью алкоголь и не курю... Ну, кроме сигарет, единственное, чем могу себя расслабить", – рассказала Лера Кудрявцева.

При этом она уточнила, что никогда не позволяла себе в состоянии наркотического опьянения появиться в кадре. "Я себе этого не позволяла, а потом меня быстро накрыло, и я быстро закончила с этим делом", – пояснила телеблондинка.