"Любовь творит чудеса": архивный снимок Кудрявцевой стал сенсацией

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров живут в браке уже семь лет. Несмотря на разницу в возрасте супруги смогли себя зарекомендовать как одну из самых счастливых и спокойных пар в шоу-бизнесе. В 2018 году в их семье произошло пополнение: телеведущая родила мужу дочь Мию.
Накануне хоккеист опубликовал на своей странице в "Инстаграме" совместный снимок с женой. По словам Игоря Макарова, фотография была сделан семь лет назад. Спортсмен в шутку сравнил Леру Кудрявцеву с Бенджамином Баттоном – главным героем фильма Дэвида Финчера. Этот персонаж молодел с каждым днем.
Снимок телеведущей стал сенсацией в Сети. Многие подписчики согласились с тем, что Лера Кудрявцева хорошеет с каждым годом. "Лера как хорошее вино – с годами только лучше", "Я, конечно, знала, что любовь творит чудеса, но чтобы настолько", – приводит слова одного из комментаторов StarHit.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, где наследница телеведущей и хоккеиста показывает непростой характер. Девочке так понравилось заниматься с педагогом, что она отказалась идти домой к родителям. Пользователи пришли в восторг от маленькой Мии.
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