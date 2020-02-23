Располневшую Яну Рудковскую поздравляют с беременностью

Светская львица появилась на светском мероприятии в наряде для беременных с завышенной талией и свободным кроем. Видео Яна Рудковская разместила в своем инстаграм-аккаунте.
На кадрах продюсер вместе с Юлианной Карауловой и Полиной Гагариной танцуют на мероприятии, посвященном музыкальной премии. Там Яна Рудковская получила награду за своего подопечного – певца Диму Билана.
Примечательно, что к шампанскому на столе звезда не притронулась. Фолловеры предположили, что Яна Рудковская беременная, к тому же она выглядит располневшей. Сама знаменитость пока не опровергла эти слухи.
Напомним, ранее Яна Рудковская эмоционально отреагировала на сплетни в Сети о том, что она "занижает" свой реальный возраст. Якобы, продюсеру не 45 лет, а 52 года. Она выступила с гневным обращением в адрес тех, кто распространяет ложную информацию.
Как писали "Дни.ру", Яна Рудковская рассказала, что родилась в 1975 году в Кустанае и училась в 115-й школе. Затем она переехала жить в Барнаул, где училась в 69-й и 55-й школах.
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