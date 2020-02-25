"Сейчас будет знать вся страна": Бабкина расплакалась в ответ на слова Кудрявцевой

Надежда Бабкина стала очередной звездной гостьей программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка не смогла сдержать эмоций.

В субботу, 29 февраля, выйдет в эфир новый выпуск шоу откровений "Секрет на миллион". В гости к Лере Кудрявцевой придет прославленная артистка Надежда Бабкина. Певица раскроет свою главную тайну. Анонс передачи опубликован в Сети.

На видео звезда со слезами на щеках. Лидер ансамбля "Русская песня" не смогла сдержать эмоций. По всей видимости, этот секрет по-настоящему беспокоит прославленную исполнительницу.

"Я не представляю, как вы откроете и прочитаете этот вопрос", – призналась ведущая программы Лера Кудрявцева, подавая своей собеседнице конверт с эмблемой шоу. Надежда Бабкина с весьма серьезным видом взяла его, но не стала сразу открывать.

Для съемок передачи артистка выбрала эффектный пурпурный пиджак, темный топ и много ювелирных украшений. Лицо певицы украсил искусный макияж. Завершила образ стильная укладка волос. "Никто никогда в жизни про это не знал. Сейчас будет знать вся страна", – веско заявила Надежда Бабкина, поблескивая слезинками на щеках.

"Надо с этим покончить раз и навсегда", – жестко сказала исполнительница. В анонсе, правда, даже не было намека на то, что именно скрывает Надежда Бабкина. "Я не знаю, что это было: шок, растоптанность, удар..." – перечислила певица. Далее она еще поделилась впечатлениями: "Я просто каменная. Как будто я окаменела". Также артистка сказала: "Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет".

Остается только догадываться, что за секрет скрывает Надежда Бабкина. Судя по анонсу, правда об этой тайне "еще страшнее". Кроме того, это секрет, который лишил артистку сна и покоя, секрет, который убил в ней веру в себя и людей.