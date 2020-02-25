"Сейчас будет знать вся страна": Бабкина расплакалась в ответ на слова Кудрявцевой

В субботу, 29 февраля, выйдет в эфир новый выпуск шоу откровений "Секрет на миллион". В гости к Лере Кудрявцевой придет прославленная артистка Надежда Бабкина. Певица раскроет свою главную тайну. Анонс передачи опубликован в Сети.
На видео звезда со слезами на щеках. Лидер ансамбля "Русская песня" не смогла сдержать эмоций. По всей видимости, этот секрет по-настоящему беспокоит прославленную исполнительницу.
"Я не представляю, как вы откроете и прочитаете этот вопрос", – призналась ведущая программы Лера Кудрявцева, подавая своей собеседнице конверт с эмблемой шоу. Надежда Бабкина с весьма серьезным видом взяла его, но не стала сразу открывать.
Для съемок передачи артистка выбрала эффектный пурпурный пиджак, темный топ и много ювелирных украшений. Лицо певицы украсил искусный макияж. Завершила образ стильная укладка волос. "Никто никогда в жизни про это не знал. Сейчас будет знать вся страна", – веско заявила Надежда Бабкина, поблескивая слезинками на щеках.
"Надо с этим покончить раз и навсегда", – жестко сказала исполнительница. В анонсе, правда, даже не было намека на то, что именно скрывает Надежда Бабкина. "Я не знаю, что это было: шок, растоптанность, удар..." – перечислила певица. Далее она еще поделилась впечатлениями: "Я просто каменная. Как будто я окаменела". Также артистка сказала: "Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет".
Остается только догадываться, что за секрет скрывает Надежда Бабкина. Судя по анонсу, правда об этой тайне "еще страшнее". Кроме того, это секрет, который лишил артистку сна и покоя, секрет, который убил в ней веру в себя и людей.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Меня тошнит от стариков...
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?