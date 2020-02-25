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Шоу-бизнес

"Надеюсь, здорова!": Чулпан Хаматова напугала народ лысой головой

Чулпан Хаматова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрису Чулпан Хаматову запечатлели лысой. Пользователи Сети не на шутку забеспокоились о здоровье звезды.
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Елизавета Боярская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с Чулпан Хаматовой, которая выглядела абсолютно лысой. Поклонники испугались внешнего вида актрисы и предположили, что она может быть чем-то больна. В комментариях люди начали писать слова поддержки Хаматовой. Некоторые признались, что с трудом узнали любимицу публики.

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Елизавета Михайловна Боярская актриса

"Боже! Надеюсь, Чулпан здорова! Храни вас Бог! Коснулась онкология, и знаю, как блестит голова после химии", "Что тут с вами?", "Почему Чулпан побритая?", "Почему лысая?", "Это Чулпан?!", "Чулпан не узнать, только по глазам …", "У Чулпан парик или реально побрилась?" – написали пользователи. 

Самые внимательные фолловеры могли заметить, что на Чулпан надета накладка, скрывающая волосы. Так что поводов для беспокойства нет. 

Новый образ Хаматовой актриса приняла для роли тяжелобольной жены главного героя спектакля "Иванов", поставленный по пьесе Антона Чехова. Также в постановке задействованы Елизавета Боярская, Евгений Миронов и другие. 

Автор: 25 февраля 2020, 14:50

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