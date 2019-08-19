Шубская и Овечкин закатили праздник в честь годовалого сына

Александр Овечкин и Настасья Шубская арендовали элитный ресторан в Подмосковье, куда позвали отца Настасьи Кирилла Шубского, ее сестер Анну и Марию Нахапетовых с детьми и друзей. Также поздравить именинника пришел близкий друг Александра Овечкина певец Сергей Жуков. Он исполнил несколько композиций из репертуара группы "Руки вверх".
Для развлечения гостей привезли настоящих животных. Любой желающий мог сфотографироваться и погладить альпак, морских котиков и карликовых свинок. Маленьких гостей веселили аниматоры. В финале вечера родители вынесли годовалому Сереже многоярусный торт, который украшала фигурка главного героя мультфильма "Босс-молокосос". Именинник в течение всего праздника играл с другими детьми и фотографировался с родными, сообщает Starhit.
Ранее Настасья Шубская и Александр Овечкин трогательно поздравили наследника с днем рождения в своих аккаунтах в Instagram. Оба опубликовали фотографию, предположительно, с крестин мальчика. "С днем рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями! ❤️" – написала Настасья Шубская.
Ей вторил и Александр Овечкин. "С днем рождения наш малыш! мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! будь самым счастливым, здоровым! а мы с мамуликом всегда будем рядом!❤️❤️❤️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – пообещал хоккеист.
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