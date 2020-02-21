Тарасова и Нинидзе появятся в "Золотом кольце"

Авторы сериалов "Физрук", "Реальные пацаны" и "Ольга" приготовили сюрприз поклонникам. Скоро на ТНТ выйдет картина "Золотое кольцо", снятая в жанре "роуд-муви".

Фильм расскажет о бывших влюбленных Гарике и Кристине. Молодые люди расстались из-за частых скандалов, однако сохранили теплые отношения, так как вынуждены часто встречаться в доме общих друзей.

Приятели экс-любовников, Сеня и Юля, – крепкая пара. Вместе они очень давно. Стабильность наскучила влюбленным, они раздумывают над тем, как вернуть страсть в отношения.

Компания собирается отправиться в совместный отпуск. Вместо тропического курорта ребята выбирают путешествие по самым красивым городам России. Гарик, его играет Кирилл Каганович, берет с собой в поездку новую возлюбленную. Между тем Кристину в исполнении Аглаи Тарасовой сопровождает ухажер. Также в тур по "Золотому кольцу" герои берут Диану, которая не может забеременеть. В надежде на чудо девушка собирается посетить несколько святых мест.

Отметим, что роль новой зазнобы Гарика досталась возлюбленной Максима Виторгана, актрисе Нино Нинидзе. Избранника Кристины сыграл Евгений Стычкин. Также в картине снимается звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева и актер из сериала "Содержанки" Семен Штейнберг.

Авторы картины отмечают, что, кроме комедийных и драматических моментов зрители смогут полюбоваться видами старинных русских городов. "Аутентичная солнечная провинция, обаятельные герои и важные темы, рассказанные без лишней драмы и с иронией, – это и есть "Золотое кольцо", – цитирует креативного продюсера ленты Константина Майера Teleprogramma.pro.