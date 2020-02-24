"Пугачевская мафия": Аллу Борисовну заставляют платить за грехи прошлого

В российском шоу-бизнесе Алла Пугачева имеет невероятное влияние. По слухам, артистка решает, кому быть на отечественной сцене, а кому нет.

В Сети с легкостью можно найти списки артистов, чью карьеру предположительно загубила так называемая "пугачевская мафия". По некоторым данным, в свое время Примадонна выжила со сцены Валентину Легкоступову, Ольгу Зарубину, Машу Распутину и Лику Стар. О том, что Алла Борисовна владеет российским шоу-бизнесом, прямо говорила и польская актриса Барбара Брыльска.

Интересно, что в рейтинги отечественных звезд ежегодно попадают нечужие Примадонне люди. На всевозможных "огоньках" можно увидеть ее экс-супруга Филиппа Киркорова, нынешнего мужа Максима Галкина, дочь Кристину Орбакайте, бывшего зятя Владимира Преснякова, лучшую подругу Лайму Вайкуле и близкого приятеля Игоря Николаева. Из года в год "пугачевский клан" не сдает позиций. На подходе младшие дети певицы: шестилетние двойняшки Лиза и Гарри – настоящие звезды соцсетей. Пару лет назад в одном из шоу Первого канала Максим Галкин в шутку предположил, что спустя время у его детей от Примадонны будут собственные проекты на телевидении.

Отметим, что зрителей такое положение вещей совсем не радует. Обыватели считают, что давным-давно пора "прикрыть лавочку", восстановить справедливость и реабилитировать тех, кто лишился карьеры из-за Примадонны.

"Лучше б с Мишей Муромовым расплатилась или с поэтом Дементьевым", – написал читатель "Дни.ру", обсуждая личную жизнь артистки.

Напомним, ранее Михаил Муромов публично заявлял, что Алла Пугачева плела против него интриги. Дескать, артистка платила, чтобы песни вокалиста Яблоки на снегу", "Странная женщина", "Ариадна" и другие не звучали в эфире.

"Я ведь мог стрельнуть еще в 84-м году с песней "Метелица" в новогоднем "Огоньке". Но буквально 28 декабря меня из программы убрали. А однажды я сорвался с гастролей из Питера на съемки передачи "Здравствуй, мир, здравствуй, друг". Но за шесть часов до выхода в эфир мой номер на пленке залепили другим. Тогда как раз пугачевский паренек прибежал к редактору и сказал: "Не надо Муромова!" – говорил вокалист.

А недавно у Аллы Пугачевой был конфликт с автором песен Андреем Дементьевым. Поэт говорил, что передал артистке слова композиции "На коне", однако причитающийся гонорар так и не получил. Разгорелся большой скандал. Спустя время Дементьев отказался от претензий. Андрей сообщил, что авторские отчисления пришли на его счет, но он их не заметил. Поэт публично попросил прощения у Примадонны.