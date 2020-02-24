"Сам-то служил?": показавший молодую Пугачеву Пресняков упрекнул откосивших от армии

В соцсетях артист поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Владимир Пресняков отметил, что его пожелание касается только тех представителей сильного пола, которые служили в армии. "Носителей брюк, не имеющих отношения к защите России или СССР", вокалист призвал не принимать поздравление на свой счет.
Также Пресняков опубликовал в "Инстаграм" архивное фото. На снимке он запечатлен в окружении военных. Также в кадр попала бывшая теща певца Алла Пугачева. Интересно, что Пресняков облачен в бескозырку и тельняшку.
Пользователей Сети заинтересовало фото. В комментариях народ спрашивал, где и когда оно было сделано. Владимир Пресняков любопытство фанатов утолять не стал, в этом вопросе ему помогли верные фанаты.
"Это было выступление артистов на военном корабле! В индийском океане, есле не ошибаюсь! Мой друг в то время служил на тихоокеанском флоте и был свидетелем этого события!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Друзья, это осень 1987 года, дни культуры СССР в Индии, порт города Бомбей, вертолетная площадка Большого противолодочного корабля "Адмирал Захаров", – писали почитатели Преснякова.
Также интернет-обыватели задались вопросом: служил ли в армии сам Владимир Пресняков. Известно, что сын артиста, Никита Пресняков, долг родине не отдавал из-за травмы спины.
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