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"Будешь рад и тридцатке": Николаев высказался о пенсии

Игорь Николаев. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист рассказал, что после выхода на отдых он сможет получать приличную сумму. Однако считает, что ни от чего нельзя зарекаться. 
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Недавно певец поделился своими соображениями насчет пенсии. Он думает, что сможет надеяться на приличную прибавку к стандартной 20-тысячной плате за трудовой стаж. 

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Несколько дней назад певцу исполнилось 60 лет, в честь юбилея одним из подарков стало присуждение звания "Народного артиста". Как рассказал Игорь, он пока не перешел на спонсирование от государства: "Я еще не на пенсии – пенсионный возраст ведь подняли".

Николаев уточнил, что для обладателей титула к ежемесячным выплатам полагается прибавка: "Вроде за "народного" добавляют тридцатку. Если обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят", – поделился он в интервью изданию "7Дней".

"Никто не знает, что будет с нами через минуту. Сегодня человек на ногах и может заработать, а завтра что-то случится, так будешь рад и тридцатке. Никогда ни от чего не зарекайся..." – по-философски рассуждает артист. 

Также Игорь Николаев поделился подробностями юбилей. Он устроил два праздника: сначала отметил важную дату в Москве с мамой и друзьями, а потом улетел в Майами, где закатил вечеринку с коллегами и дочерью от первого брака Юлей. 

Автор: 30 января 2020, 11:29
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