Дочь Кудрявцевой отказалась возвращаться домой

В этом году дочери телеведущей исполняется два года. Мария активно развивается и ходит на занятия с педагогом. Специалист уже научил девочку различать цвета и сравнивать высоту предметов. Успехами наследницы Лера Кудрявцева похвасталась в социальных сетях.
Однако, как оказалось, малышка также стала показывать крутой характер. После одного из уроков Мария отказалась возвращаться домой. В личном микроблоге в "Инстаграме" телеведущая разместила видеозапись, где ее наследница сидит на стуле и не хочет уходить.
Пользователи были очарованы дерзостью девочки. "Какая невероятная!", "Вообще одно умиление. Она очень шустрая, ей и говорить не нужно, она все сама знает", "Лерочка, какая у вас чудесная дочка", "Прелестная малышка", – поделились мыслями восхищенные подписчики.
Напомним, Лера Кудрявцева была трижды замужем. С первым супругом – барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком – она прожила два года. У пары есть 29-летний сын Жан. С 2004 по 2007 год знаменитость состояла в отношениях с бизнесменом Матвеем Морозовым. В 2013 году телеведущая сочеталась браком с хоккеистом Игорем Макаровым. Через пять лет звезда подарила возлюбленному дочь Марию.
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