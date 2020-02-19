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Шоу-бизнес

"Безнадежно угристы и прыщавы": Рудковская жестко отреагировала на травлю

Яна Рудковская. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Бизнесвумен выложила в инстаграм-аккаунте пост с ответом на вопросы, касательно ее возраста. Яна Рудковская высказала множество нелестных слов в сторону тех, кто ей не верит. 
прочитано 246 раз

Недавно в связи с днем рождения продюсера в Сети появились поздравления. Некоторые медиа заявили, что женщина скрывает свой возраст и отмечает гораздо более солидную дату, чем 45 лет. Яна Рудковская решила ответить на все обвинения в довольно резкой манере.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

На своей официальной странице в "Инстаграм" бизнесвумен выложила отрывок из программы двухлетней давности. Она тогда пришла на шоу Максима Галкина, куда пригласила своих одноклассников и учителей, которые подтвердили, что женщина действительно окончила школу в 1992 году. Тогда жена Евгения Плющенко надеялась, что все слухи вокруг ее возраста утихнут. Как выяснилось, она ошибалась. 

"Чтобы облегчить им их мартышкин труд, еще раз разжую, уж так и быть. Итак, я родилась в городе Кустанае в 1975 году и училась в 115 школе (если мне не изменяет память), там закончила начальную школу, потом переехала жить в Барнаул, где училась в 69-й и 55-й школах, закончила последнюю в 1992 году с серебряной медалью!" – откровенно призналась Рудковская. 

В конце своего немаленького поста она "прошлась" по всем, кто, как она считает, распространяет ложную информацию.  "Безнадежно угристы и прыщавы не только ваши рожи, но, возможно, и мозги? Вас сложно даже назвать блогерами, не то что журналистами!" – одарила продюсер оскорблениями нечестных сотрудников прессы. 

Автор: 19 февраля 2020, 21:45
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комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Старая тиражная кошёлка
Гость
Ответить
Может оно, конечно, и 45, но вот выглядит лет на 10 старше!
1

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