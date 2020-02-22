"Меньше, чем у Бори Моисеева": Гоген Солнцев сделал признание

Актер пожаловался, что вот уже несколько дней журналисты донимают его расспросами о жене-старушке. Репортеры хотят узнать размер пенсии Екатерины Терешкович.
На странице в "Инстаграме" шоумен признался, что ежемесячные выплаты его жены "меньше, чем у Бори Моисеева и Леонида Якубовича". По словам Гогена Солнцева, пенсия его супруги составляет 15 тысяч рублей. "Поэтому намекать на то, что я альфонс – это смешно и аморально!", – подчеркнул он.
Один из пользователей заявил, что в этом нет ничего удивительного. "Видимо, писать тебе нечего и фотки закончились. А то мы не знали, что Катя никакая не миллионерша, а дешевая актрисульска из массовки. И не свисти про журналюг, никому ты не интересен", – написал возмущенный комментатор.
Ранее Гоген Солнцев рассказал поклонникам, что мечтает завести ребенка вместе с Екатериной Терешкович. Ради этого женщина даже согласилась на экспериментальную процедуру по вживлению матки. Историей пары вдохновилась одна из поклонниц. Она предложила свою матку взамен на оплату операции по смену пола.
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