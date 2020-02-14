"Все равно ампутируют": Солнцев готов оплатить жене-старушке пересадку матки ради ребенка

По словам актера, на связь с ним и его женой-пенсионеркой вышла "замечательная" женщина. Она предложила супругам свою матку взамен на оплату операции по смене пола. "За счет нашей посильной помощи в этом деликатном вопросе она готова отдать Екатерине для пересадки свою матку, поскольку ее все равно ампутируют во время операции по коррекции пола", – рассказал он.
Солнцев уточнил, что дама не захотела афишировать свое имя и попросила фрика не представлять ее публично. Супруг Терешкович с пониманием отнесся к этой просьбе.
Гоген и Катюша охотно согласились. Ведь у них появился шанс осуществить свою мечту – родить наследников.
"Мы очень благодарны ей за такой смелый шаг. И Катя очень хочет рожать именно сама, поэтому в этом есть дополнительные сложности", – рассказал Гоген.
Напомним, недавно Солнцев заявил, что его престарелая супруга согласилась на экспериментальную операцию по вживлению матки. Катюшу не смутило даже то, что врачи не дают ей никаких гарантий. Так как в ее возрасте просто-напросто опасно ложиться на хирургический стол. Тем не менее, Терешкович настроена серьезно. Ради этого она даже отказалась от алкоголя.
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