"Снова вместе": замужняя Лера Кудрявцева прилюдно целуется с другим мужчиной

Звезда отпраздновала 14 февраля вдали от молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Лера Кудрявцева провела День всех Влюбленных со своим давним другом Сергеем Лазаревым.
Певец разместил видео с ведущей передачи "Секрет на миллион" на НТВ в своем инстаграм-аккаунте. В ролике парочка милуется и дарит друг другу нежные слова.
"Малышка", – сделал комплимент Лере Кудрявцевой артист. "Да, моя любовь", – ответила знаменитость. После этого она поцеловала приятеля в щечку. "Снова вместе", – отметил Сергей Лазарев. На это Лера Кудрявцева ответила утвердительно.
Поклонников возмутила выходка телеведущей. Они считают, что с ее стороны некрасиво выставлять подобные видеозаписи в День святого Валентина. Ведь их может увидеть ее супруг. Кроме того, многие вспомнили, что в Сети давно ходят слухи о разводе Леры Кудрявцевой с мужем. Согласно домыслам, Игорь Макаров начал ходить "налево", когда у жены начались проблемы со здоровьем.
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