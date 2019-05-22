Климова и Петренко появились вместе на важном мероприятии
Младший сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко Корней окончил начальную школу. По такому случаю было организовано торжество, которое родители мальчика пропустить не смогли. У себя в Instagram актриса опубликовала несколько фотографий и видео, на которых запечатлела это важное мероприятие.
У входа в школу расстелили красную ковровую дорожку, по ней-то и прошлись Екатерина Климова в компании бывшего мужа Игоря Петренко и сына Корнея. Кстати, артистка привела и младшую дочь от брака с актером Гелой Месхи – Беллу. Для школьников организовали специальную зону для фотосъемки, а также устроили настоящий концерт, в котором наследник Климовой и Петренко принял участие.
Впрочем, и сами актеры без дела не сидели. Екатерину и Игоря сняли в тот момент, когда они с другими родителями на сцене исполняли песню на мотив бессмертного хита из мультфильма "Бременские музыканты". Также артистка похвалилась успехами младшего сына. Екатерина опубликовала снимок свидетельства о начальном образовании. Судя по фото, Корней окончил обучение без троек. У мальчика явно тяга к музыке, физкультуре и английскому языку – по этим предметам у него пятерки.
Для важного дня Екатерина Климова облачилась в легкую розовую кофточку, которую дополнила плащом в тон, и белые брюки. Завершили образ солнцезащитные очки. А Игорь Петренко появился на выпускном сына в темном костюме и белой рубашке. После развода с артисткой актер счастлив в браке с коллегой Кристиной Бродской, подарившей ему трех дочерей.
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