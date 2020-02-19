Принц станет нищим: Гарри и Меган запретили зарабатывать на происхождении

В начале года стало известно, что супруги решили отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Они переехали в Канаду и планируют зарабатывать на жизнь самостоятельно, лишившись материальной поддержи со стороны налогоплательщиков Великобритании. Последние процедуры по передаче должностей пройдут весной.
На днях сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титул в коммерческих целях, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, королева пришла к такому решению после долгого совещания с министрами. Супруги должны отказаться от приставки "королевский" в собственных целях.
Пара планировала зарегистрировать бренд Sussex Royal для производства различных товаров и оказания соцуслуг. Видимо, им теперь придется придумать название для собственной фирмы.
Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри жаловался друзьям, так как переживает из-за ситуации вокруг его семьи. Его тяготит осуждение общественности, ведь он поступает всего лишь как отец, который хочет лучшей жизни для своего ребенка.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Межрасовые отношения
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Муж считает что детей надо наказывать
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????