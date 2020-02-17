Бывшая возлюбленная принца Гарри найдена мертвой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Как утверждает представитель, 40-летняя звезда совершила суицид. Другие подробности не разглашаются.
Напомним, что в прошлом Кэролайн встречалась с принцем Гарри. Они познакомились в 2009 году через общих друзей. Влюбленные расстались, как только журналисты узнали об их романе, пишет "Экспресс газета".
В конце 2019-го актриса была задержана за нападение на теннисиста Льюиса Бертона. Телеведущая заподозрила своего избранника в неверности и ударила его настольной лампой по голове. Суд должен был состояться в марте этого года, сообщает Пятый канал.
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