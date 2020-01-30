Гарри мучается из-за Меган: друг рассказал о душевном состоянии принца

Младший сын принцессы Дианы жалуется друзьям на негатив со стороны общественности. Герцог не понимает, почему все так против них ополчились.

После официального заявления о намерении вести отдельную жизнь нападки на семью внука Елизаветы II не прекращаются. До сих пор мир возмущен желанием Гарри и Меган сложить с себя королевские полномочия.

Впервые за долгое время принц оказался в Лондоне без жены и смог встретиться с друзьями, чтобы поговорить по душам обо всем, что сейчас обсуждают за пределами дворцовых стен.

Один из друзей Гарри поделился с журналистами болью, которую сейчас переживает младший сын принцессы Дианы. По словам Начо Фигераса, игрока в поло, в правильности принятого решения молодой папа не сомневается. Но герцога сильно задевает общественное осуждение, ведь парень действовал исключительно в интересах семьи.

"Он мучается от произошедшего с ним. Он ведет себя как отец – парень, который пытается защитить своего детеныша и свою львицу от всего, чего бы это ему ни стоило. Он стал невероятным человеком, человеком, которым гордилась бы его мать", – цитирует "Экспресс газета" слова Фигераса из интервью ABC News.

Сейчас герцоги вместе с сыном Арчи обустраиваются в Канаде. Они планируют воспитывать малыша в духе космополитизма, уважения к американской и британской культурам.