"Дрались и ругались": Солнцев вывалил грязные подробности порочной любви втроем

Артист ответил на вопросы корреспондента "Дни.ру". Гоген Солнцев рассказал о любовном треугольнике, который был в его жизни.

Артист признался, что не жалеет о том, как в молодости строил отношения с девушками. Ему было приятно внимание противоположного пола, и он не собирался от него отказываться. Гоген Солнцев поделился историей отношений одновременно с двумя женщинами.

С первой из них – Галей, которая впоследствии стала жертвой Битцевского маньяка – он познакомился на актерских курсах. Девушка была заметно старше его. Как уверяет Солнцев, их отношения начались с дружбы, а когда стали более интимными, возлюбленные решили их не афишировать.

"Мы очень достойно себя вели. Как-то не договаривались, мол, а вот давай мы теперь парень и девушка. Ну, потому что мы были уже такого адекватного возраста, мы не были школьниками", – откровенничает шоумен.

Возможно, именно потому, что отношения с одной женщиной не были признаны обществом, в жизнь Гогена пришла вторая – Вика.

"Ой, потом появилась Вика, которая увела меня от нее (Гали. – Прим. ред.), потом они там между собой дрались и ругались. В какой-то момент это стал любовный треугольник достаточно драматичный, потому что у меня это был первый опыт, я не умел разруливать", – вспоминает мужчина.

Гоген Солнцев признался, что ему было крайне приятно внимание двух женщин. Причем он не только не скрывал их друг от друга, а даже ходил с ними вместе на разные мероприятия и своего рода "свидания".

Мужчина признался, что не хотел выбирать одну женщину, потому что боялся остаться ни с чем. "Ну вот если одна меня бросит, вторая-то останется", – объясняет свою логику Солнцев. Как отметил шоумен, он не жалеет о подобном опыте и не считает, что разбивал кому-то сердца.