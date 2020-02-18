"Дрались и ругались": Солнцев вывалил грязные подробности порочной любви втроем

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка
Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
"Ничего не понимает в танцах и эстраде": продюсер плюнул в лицо Вере Брежневой
партнеры
Вторник
18 февраля
Лента новостей
19:33
В Калининградской области хозяин автомойки избил арматурой инвалида
19:22
Володин: Важно сделать все для сохранения памяти о докторе Лизе
18:50
В Кирове пьяная женщина угнала машину таксиста
17:08
Пригожин рассказал об ориентации сына
16:52
Врачи обнародовали список безвредных при диабете сладостях
16:45
"Не позорьте себя": Володин призвал не голосовать за отсутствующих депутатов
16:38
Персонажи российского мультика "Маша и Медведь" дали жару на карнавале в Бразилии
16:37
В Сергиевом Посаде на трассе произошла смертельная авария
16:33
Гоген Солнцев о смерти любовниц, изменах и аборте
16:27
Под Москвой поймали серийного автоугонщика
16:18
Раскрыта причина нового обострения в Донбассе
15:48
В Северодвинске пьяный мужчина избил администратора кафе
15:25
"Рявкнула, что без зубов": Шуре крепко досталось от строгой Пугачевой за нелепый вид
15:25
Володин отметил рост числа нарколабораторий за время операции США в Афганистане
15:12
Под Москвой скончался знаменитый академик
14:58
"Округлилась": появилось новое фото невесты Козловского после сообщения о беременности
14:56
Эксперты Gillette нашли способ уменьшить риск раздражения кожи при бритье
14:50
Сеть взбудоражило видео жуткого корабля-призрака
14:44
В России дали жесткий ответ на заявление о войне с Белоруссией
14:43
Россиянам простят неоплату коммунальных услуг? Появились подробности
14:33
Снова изменил: жена известного актера пришла искать правду на шоу Шепелева
14:25
В Вологде полицейский выстрелил в собаку и запинал ее ногами
14:16
Раскорячившуюся Навку сравнили с Волочковой
14:00
"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца
13:59
Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд евро по делу ЮКОСа
13:54
"Враг понес серьезный урон": в Донбассе обострение ситуации
13:48
Во всей красе: покалеченный сын-фрик Яковлевой выставил напоказ интимное место
13:47
Второй развод за неделю: родные нанесли новый удар Елизавете II
13:36
Милла Йовович сообщила о состоянии тяжелобольной дочери
13:23
Хирург-онколог назвал идеальный способ лечения рака
13:19
В Петербурге молодой человек угнал у матери Mercedes
13:04
"Задняя скорость только в машине": Хоркина откровенно рассказала о своих мужчинах
12:54
Вера Брежнева обнародовала фото с детской коляской
12:53
Лучевая болезнь и рак: коронавирус вызвал неожиданные осложнения
12:52
Скромница Зудина показала сочный бюст в новой серии "Содержанок"
12:47
Тарасов нашел работу после рождения ребенка
12:43
Сексапильная Туктамышева порадовала новым стриптизом на льду (видео)
12:09
"Когда уже?": народ изнемогает в ожидании седьмого сезона "Сватов"
12:07
Под Псковом школьник ударил педагога по лицу
12:03
У Путина шесть двойников? Президент высказался откровенно
11:54
Кто из россиян получит отказ в кредите
11:43
Бывший муж Кати Семеновой добил себя на диване у Бориса Корчевникова
11:31
"Посматривают искоса и крутят пальцем у виска": звезда сериала "Филатов" о работе с Бондарчуком и своем герое
11:27
В Подмосковье иностранца убили лопатой
11:15
Павел Прилучный экстремально похудел из-за работы
11:09
В Большом театре ответили на обвинения Волочковой
11:09
Повышение пенсий: россиян обрадовали неожиданной прибавкой
10:49
Степаненко на Первом канале высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой
10:44
"Хотелось только виски": только родившая экс-невеста Табакова потянулась к бутылке
10:41
Главврач китайского госпиталя умер от коронавируса
10:27
Стало известно о долгах Галкина после его побега с семьей из России
10:23
Рубль вырос к доллару и евро вопреки коронавирусу
10:11
В Сеть "слили" сенсационные документы разведки о крушении MH17
09:53
Пьяный мужчина угрожал пистолетом работникам московского бара
09:44
Слезы и крики: народ ополчился на шоу "Голос.Дети"
09:34
Гибель автора музыки к сериалу "Бригада" попала на видео
09:31
Иностранцы пришли в ужас от слов Путина
09:09
"Бездарь первой категории": Разин оскалился на Шнурова из-за стихов
09:07
Бьющаяся головой Волочкова вытеснила с шоу Борисову
09:05
Мужа Хакамады обокрали в день рождения
08:54
Звезда Disney умерла от рака
08:32
Сделано заявление о войне России с Белоруссией
08:31
"Я вас умоляю": Якубович открестился от спасения потерявшего сознание Диброва
08:25
"Кого может родить эта старуха?": мать набросилась на жену Солнцева
07:57
Рэпера Гуфа настигла беда
07:11
Вукол Телятник: любовный рецепт на 19 февраля
04:29
Рыжий из "Иванушек" публично опростоволосился
02:14
50-летняя Лопес шокировала безупречными формами
00:14
Вид 37-летней Ходченковой без макияжа стал сенсацией
21:58
Хрусталев с отростками на голове обратился к Малышевой по поводу смертельной инфекции
21:53
Распад страны: названы трагические последствия ухода Путина
21:53
"По-хамски повели себя": Валерий Сюткин отреагировал на провокацию
21:50
Крутой поразил роскошным подарком за несколько миллионов долларов
21:44
Россиянка украла почти миллион рублей из туалета летевшего в Москву самолета
21:37
"Меха на ВДНХ": знаменитый певец оценил интимную зону Канделаки
21:23
Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" после тюремного срока
21:17
Анфиса Чехова откровенно высказалась о смене фамилии
21:16
Фингал под глазом и выбитый зуб: превратившаяся в алкоголичку Сябитова произвела фурор
20:56
В Кургане отказавшийся лечить пациентов врач отправился читать книгу
20:40
Принц Гарри проглотил язык из-за самоубийства
20:36
Под Петербургом неизвестные расстреляли припаркованные автомобили
20:33
Пьяный житель Петербурга изнасиловал женщину и избил полицейского
20:23
Умер наводивший страх на весь Краснодар каннибал
18:35
"На моем фоне будешь трансом": Нюшу жестко приложили в эфире популярного шоу
18:30
"Головная боль": чернокожий парень дочери Урганта сделал странное заявление
18:08
Чичерина ответила на слова немецкого писателя о Великой Отечественной
18:04
Молодой белорус сделал Наргиз непристойное предложение
17:32
"Непродуктивно работал мужем": названа причина расставания Лолиты с супругом-альфонсом
17:29
Тайну откупа Петросяна от бывшей жены раскрыли в эфире "Пусть говорят"
17:12
В Москве клиент принес в банк купюры с повышенным уровнем радиации
16:59
Егор Дружинин представит клоунское шоу для детей и взрослых
16:49
Звезда сериалов Артем Карасев превратился из симпатичного героя в монстра
16:49
Высокая кухня пришла в жилые районы
16:43
Коронавирус атаковал Москву? Приходят экстренные сообщения
16:42
В Башкирии водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
16:42
Выставка кошек "Кэтсбург" отметит юбилей новым рекордом
16:41
Стало известно о чудовищных условиях в стоящем на карантине лайнере
16:11
Лечение рака: ученые нашли простейший способ
16:07
Никита Панфилов получил "прививку" от звездной болезни
16:04
"Обалдеть!": сообщившая о болезни Ветлицкая уехала из России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я не могу больше об этом молчать": Цымбалюк-Романовская о ребенке от известного артиста
"Анатомия травли невиновного": Собчак о судьбе своего знаменитого отца
Изменившаяся Алла Пугачева рассказала об опухоли
Гоген Солнцев о смерти любовниц, изменах и аборте
"Лысый мертвый старик с Красной площади": озлобленный Гоген Солнцев плюнул в вождя
"Эксперименты на живых людях": ситуация с коронавирусом ужаснула народ

"Дрались и ругались": Солнцев вывалил грязные подробности порочной любви втроем

Артист ответил на вопросы корреспондента "Дни.ру". Гоген Солнцев рассказал о любовном треугольнике, который был в его жизни.
прочитано 356 раз

Артист признался, что не жалеет о том, как в молодости строил отношения с девушками. Ему было приятно внимание противоположного пола, и он не собирался от него отказываться. Гоген Солнцев поделился историей отношений одновременно с двумя женщинами.

ПО ТЕМЕ

"Лысый мертвый старик с Красной площади": Гоген Солнцев со всей ненавистью плюнул в вождя

 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

С первой из них – Галей, которая впоследствии стала жертвой Битцевского маньяка – он познакомился на актерских курсах. Девушка была заметно старше его. Как уверяет Солнцев, их отношения начались с дружбы, а когда стали более интимными, возлюбленные решили их не афишировать. 

"Мы очень достойно себя вели. Как-то не договаривались, мол, а вот давай мы теперь  парень и девушка. Ну, потому что мы были уже такого адекватного возраста, мы не были школьниками", – откровенничает шоумен. 

Возможно, именно потому, что отношения с одной женщиной не были признаны обществом, в жизнь Гогена пришла вторая – Вика. 

"Ой, потом появилась Вика, которая увела меня от нее (Гали. – Прим. ред.), потом они там между собой дрались и ругались. В какой-то момент это стал любовный треугольник достаточно драматичный, потому что у меня это был первый опыт, я не умел разруливать", – вспоминает мужчина.

Гоген Солнцев признался, что ему было крайне приятно внимание двух женщин. Причем он не только не скрывал их друг от друга, а даже ходил с ними вместе на разные мероприятия и своего рода "свидания". 

Мужчина признался, что не хотел выбирать одну женщину, потому что боялся остаться ни с чем. "Ну вот если одна меня бросит, вторая-то останется", – объясняет свою логику Солнцев. Как отметил шоумен, он не жалеет о подобном опыте и не считает, что разбивал кому-то сердца. 

Автор: 18 февраля 2020, 18:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну кто такой Гоген. Почему о нем пишут и пишут. Неинтересно.
1

Популярные темы форума

Политика

У Путина шесть двойников? Президент высказался откровенно
Сделано заявление о войне России с Белоруссией
Погнали в шею: Порошенко в Мюнхене опозорился на весь мир
"Вина невыносима": в Кремле высказались о незаконности СССР

Шоу-бизнес

Брэдли Купер закрутил роман с разведенной голливудской красавицей
Известный ведущий удалил грудь из-за угрозы рака
"Лысый мертвый старик с Красной площади": озлобленный Гоген Солнцев плюнул в вождя
"Я их ненавижу": брошенный в детстве Солнцев не простил родителей за искалеченную жизнь

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Шоу-бизнес

Слезы и крики: народ ополчился на шоу "Голос.Дети"

Вскрылись страшные подробности

Шоу-бизнес

Стало известно о долгах Галкина после его побега с семьей из России

Шоумен девять лет не оплачивает штрафы
Шоу-бизнес

"Кого может родить эта старуха?": мать набросилась на жену Солнцева

Женщина категорически против наследников от Екатерины Терешкович
Шоу-бизнес

Бывший муж Кати Семеновой добил себя на диване у Бориса Корчевникова

Артисту предложили кругленькую сумму за откровения

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сексапильная Туктамышева порадовала новым стриптизом на льду (видео)
"Мы ее заставляли": Тутберидзе о подводных камнях работы с Загитовой
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+