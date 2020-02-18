"Бабам верить нельзя": бессердечный Солнцев ради удовольствия довел любовниц до жуткой истерики

Мужчина поведал о порочных связях одновременно с двумя женщинами. Галя и Вика были в его жизни в один период, девушки дружили и сначала даже не догадывались, что Гоген Солнцев водит их обеих за нос.
Однако потом правда вскрылась, и женщины узнали друг о друге. "Вика запила, Галя вся была такая обиженная, я пытался их мирить, они все равно потом ссорились", – рассказывает знаменитость. Гоген Солнцев отметил, что в какой-то период любовные разборки казались ему некими сценками, как в театре.
"Бабам верить нельзя, потому что когда они плачут, они артистки низкопробные. Настоящая боль не выходит в какие-то истерики, слезы, поэтому когда они проявляли свои актерские способности, мне как режиссеру в какой-то момент было интересно даже спровоцировать", – поделился своим опытом общения с женщинами шоумен.
В тот период, по признанию Гогена Солнцева, ему не казалось, что он делает что-то отвратительное. Мужчина не стыдится поступков молодости.
"Это же фантастика, когда тебя любят обе женщины, и ты умеешь как-то наладить их коннект. И происходит общение втроем", – вспоминает с наслаждением артист.
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