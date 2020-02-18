"Я их ненавижу": брошенный в детстве Солнцев не простил родителей за искалеченную жизнь

Гоген Солнцев дал эксклюзивное интервью изданию "Дни.ру", в котором жестко высказался о своей семье. Он не может простить родителям, что те бросили его в детстве.

Как рассказал шоумен, до определенного возраста его семья ничем не отличалась от других, так как проблемы есть у все. Мужчина отметил, что сейчас с высоты своего опыта понимает, что некоторые все же пытаются сохранить семью ради детей. "В моей, видимо, были люди слабохарактерные – что мама, что папа, поэтому вот как-то так получилось. Тогда это для меня была огромная трагедия", – поделился Гоген Солнцев.

Сначала из семьи ушла мама, а через год отец также бросил сына. В итоге десятилетний ребенок остался совершенно один. Солнцев признался, что тогда перед родней даже стоял вопрос, чтобы отдать его в детский дом. Однако тетя спасла малыша от трагедии и забрала на воспитание к себе. Как заявил шоумен, он обижен и на мать, и на отца. У него в итоге так и не сложились нормальные отношения с родителями в дальнейшем.

"Я их ненавижу, это действительно так. Возможно, громкие слова. Но какая-то детская ненависть осталась, и она тянется, и она мне мешает жить, но я никак не могу от нее избавиться", – признался Гоген Солнцев.

Также мужчина отметил, что, возможно, его нынешняя скандальная агрессивность является последствием детской травмы. Мальчику приходилось защищаться от нападок сверстников, которые его дразнили.

"Когда в десять лет ребенок остается один, он как-то должен уметь за себя постоять. В пубертатный период это были постоянные драки, выгнали изо всех школ. У меня был такой протест обществу. Я, как мне казалось, мстил за то, в чем не был виноват", – описывает Гоген свое подростковое противостояние с миром.