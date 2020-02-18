"Надо бросить эту овцу": мать набросилась на жену-старушку гогена Солнцева

Мать шоумена всего на три года старше невестки, поэтому решение эпатажной пары завести малыша она встретила с гневом. Женщина недоумевает: кого может родить эта "старуха"?
Материал дополняется
Мать шоумена всего на три года старше невестки, поэтому решение эпатажной пары завести малыша она встретила с гневом. Женщина недоумевает: кого может родить эта "старуха"?
Материал дополняется
Певица дала откровенное интервью
Шоумен выступил с сообщением
Балерина дала откровенное интервью
Поездка лидера страны за иностранной помощью завершилась традиционно
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?