Откупился? Евгений Петросян перевел баснословную сумму Елене Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке около 33 лет. Поэтому новость об их разводе стала ударом для всей страны.

Юморист поступил по-мужски: после своего ухода все имущество он оставил экс-супруге. Кроме того, появилась информация о том, что сатирик перевел жене бешеную сумму денег.

В конце 2017, когда только стали ходить слухи об их разводе, Петросян буквально за пару недель пополнил счет Степаненко на один миллиард рублей. Этому свидетельствует попавшая в руки журналистов выписка с банковского счета пенсионера.

Так, в канун позапрошлого Нового года Евгений Ваганович перевел Елене Григорьевне 300 миллионов рублей. Спустя сути на ее счет поступило еще 250 миллионов от бывшего мужа. Буквально через неделю Петросян добавил еще 100 миллионов. И за несколько дней до самой волшебной ночи в году юморист обогатил Степаненко на 350 миллионов. Итого в сумме получился ровно один миллиард.

Возможно, Петросян таким образом попытался просто-напросто откупиться от бывшей супруги. Ведь он не хотел раздувать громкий скандал. Что примечательно, 2018 год супруги уже не встречали вместе. Сатирик провел время с новой возлюбленной – 30-летней Татьяной Брухуновой, которая в последствие стала его законной женой.