"Рождение ребенка – это счастье": Сафронов рассказал о малыше Петросяна и Брухуновой

В Сети муссируются слухи о том, что молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ждет ребенка. Пока пара не комментирует эту информацию, свое мнение высказал известный российский художник Никас Сафронов.

Никас Сафронов уверен, что рождение ребенка от любимой женщины пойдет Евгению Петросяну на пользу. "Рождение ребенка – это всегда счастье, а для Евгения Вагановича, который пережил очень сложный развод, думаю, это будет двойное счастье", – заявил художник. Он отметил, что Евгений Петросян и так выглядит моложе своих лет, а положительные эмоции от появления на свет малыша придадут ему еще больше энергии. Таким образом юморист скинет не менее 30 лет.

Художник дал несколько ценных советов, как Петросяну и Брухуновой продлить отношения. "Им нужно очень нежно беречь свои чувства, чтобы не потерять любовь. Понимаете, когда у супругов большая разница в возрасте, сложнее сохранить семью. Так показывает практика. Когда разница в возрасте до двадцати лет, еще возможно создать крепкий союз. Когда разница в возрасте больше – гораздо сложнее", – рассудил Никас Сафронов.

Он объяснил, что после того, как Татьяна Брухунова стала женой известного человека, к ней будет повышенное внимание со стороны молодых мужчин. Они могут начать специально вбивать клинья между ней и ее возрастным супругом, что может негативно сказаться на их отношениях. "Татьяна должна ценить, уважать и отдавать всю себя своему мужу. Только так они смогут прожить долго", – цитирует художника "Собеседник".

Что касается самого Никаса Сафронова, то, в отличие от Евгения Петросяна, он не обращает внимания на молодых дам, хотя пользуется у них бешеной популярностью. "На молодой я не женюсь точно! Конечно, как говорится, не зарекайся. Но пока я в здравом уме, такого не случится", – категорично заявил живописец. Он убежден, что потенциальная молодая супруга принесет ему только неприятности.