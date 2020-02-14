"Рождение ребенка – это счастье": Сафронов рассказал о малыше Петросяна и Брухуновой

Никас Сафронов уверен, что рождение ребенка от любимой женщины пойдет Евгению Петросяну на пользу. "Рождение ребенка – это всегда счастье, а для Евгения Вагановича, который пережил очень сложный развод, думаю, это будет двойное счастье", – заявил художник. Он отметил, что Евгений Петросян и так выглядит моложе своих лет, а положительные эмоции от появления на свет малыша придадут ему еще больше энергии. Таким образом юморист скинет не менее 30 лет.
Художник дал несколько ценных советов, как Петросяну и Брухуновой продлить отношения. "Им нужно очень нежно беречь свои чувства, чтобы не потерять любовь. Понимаете, когда у супругов большая разница в возрасте, сложнее сохранить семью. Так показывает практика. Когда разница в возрасте до двадцати лет, еще возможно создать крепкий союз. Когда разница в возрасте больше – гораздо сложнее", – рассудил Никас Сафронов.
Он объяснил, что после того, как Татьяна Брухунова стала женой известного человека, к ней будет повышенное внимание со стороны молодых мужчин. Они могут начать специально вбивать клинья между ней и ее возрастным супругом, что может негативно сказаться на их отношениях. "Татьяна должна ценить, уважать и отдавать всю себя своему мужу. Только так они смогут прожить долго", – цитирует художника "Собеседник".
Что касается самого Никаса Сафронова, то, в отличие от Евгения Петросяна, он не обращает внимания на молодых дам, хотя пользуется у них бешеной популярностью. "На молодой я не женюсь точно! Конечно, как говорится, не зарекайся. Но пока я в здравом уме, такого не случится", – категорично заявил живописец. Он убежден, что потенциальная молодая супруга принесет ему только неприятности.
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