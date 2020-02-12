"С обезьянами не дружу": любовницу Петросяна сравнили с чучелом после слухов о беременности

Жену Петросяна одарили нелестным сравнением. Девушку считают знатной модницей, однако признанные стилисты высказывают противоположное мнение.

Джордж Ровалс, подбиравший гардероб для таких знаменитостей, как Тина Тернер, Джулия Робертс, Софи Лорен и российская Примадонна, высказал свое экспертное мнение относительно образов Татьяны Брухуновой. Стиль молодой жены Евгения Петросяна вызвал недоумение мэтра, и он вынес вполне однозначный приговор: ужасно.

Девушка в своем инстаграм-аккаунте часто рассказывает о модных тенденциях и демонстрирует "луки". Стоит отметить, что наряды барышни стоят приличных денег – цена некоторых из них переваливает за сотню тысяч.

Ровалс посмеялся над стилем девушки и прошелся по ее образам. Как заявил стилист, он с обезьянами не дружит, а после Джулии Робертс с такими, как Татьяна Бруханова, вообще не может работать. По мнению мужчины, жены не должны быть подобными, поэтому даже не ясно, что же все-таки зацепило Петросяна в этой "малолетке".

Помогать с гардеробом жене юмориста Джордж отказался, так как уверен, что у девушки не хватит на него денег. Как заявил стилист, весь шоу-бизнес пора менять, но вот Пугачева и Гурченко – неприкасаемые, им можно было позволить себе все, что угодно.