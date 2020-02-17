Изменившаяся Алла Пугачева рассказала об опухоли

Алла Пугачева редко выходит в свет, поэтому каждое появление Примадонны на публике привлекает пристальное внимание поклонников и представителей СМИ. Так, артистка побывала на кинопремьере, и фанаты заметили, как невероятно молодо выглядит 70-летняя дива. Певица не только стала одеваться остросовременно, но и сильно похудела, при этом, убеждены зрители, сильно изменилось и лицо артистки.
Немедленно поползли слухи о том, что она сделала минимум одну пластическую операцию. Сама Примадонна не спешила комментировать пересуды, однако в свежем интервью, которое дала как раз на премьере в кино, побеседовала с журналистами. В частности, она не стала скрывать, что прибегала к помощи пластического хирурга.
Однако уточнила, что из-за проблем с сердцем ей запретили общий наркоз. Но Алла вышла из положения. "Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья – пластические хирурги", – кокетливо сообщила Пугачева. Она откровенно рассказала: "Они могут убрать кисту под местным наркозом".
Также в программе "Ты не поверишь!" на НТВ Примадонна сообщила, что ей привозят из-за рубежа кремы и витамины. Она поделилась секретом: чтобы выглядеть лучше, она накладывает на лицо и шею смесь витамина Е и крема.
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