Изменившаяся Пугачева успела дать интервью перед изгнанием

Алла Пугачева редко выходит в свет, поэтому каждое ее появление на публике сопровождается шумихой и суетой. Тем не менее, Примадонна охотно общается с репортерами.

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма "Лед-2". Картину презентовали в одном из столичных кинотеатров. Посмотреть фильм пришло множество представителей отечественного шоу-бизнеса, однако особое внимание СМИ было приковано именно к Примадонне. На сей раз молодящаяся (и очень изменившаяся, как отметили очевидцы) артистка появилась на публике в обтягивающих черных штанах и модной свободной в талии толстовке. Сопровождал Аллу не муж, шоумен, юморист Максим Галкин, а старый друг, дизайнер Игорь Гуляев.

Журналисты буквально набросились на артистку. Пока одни снимали певицу с разных ракурсов, чтобы урвать вожделенное фото легендарной исполнительницы, другие атаковали ее вопросами. Пугачева рассказала, что до сих пор находится под впечатлением от своего юбилейного концерта, который в начале ноября 2019 года она давала в Минске (а до этого – в апреле в московском Кремле). Сейчас же артистка наслаждается покоем и беззаботностью в огромном замке, в окружении шестилетних детей Гарри и Лизы.

Впрочем, долго заниматься ничегонеделанием не в характере деятельной Аллы. Она призналась, что хотела бы заняться выпуском виниловых пластинок вместе с проигрывателями для них. Что касается предстоящего Дня Всех влюбленных, который празднуется во всем мире 14 февраля, то Примадонна дала понять, что он для нее ничего не значит.

"У меня такой праздник почти каждый день... Это день любви, день влюбленных. А у нас семья... Любят друг друга в семье все: муж с женой, я мужа, дети – маму, папу", – цитирует артистку Teleprogramma.pro. Отметим, что досидеть до конца сеанса Алле Пугачевой, как, впрочем, и остальным зрителям, не удалось. Сработала пожарная тревога, и всех из кинотеатра выгнали на улицу.