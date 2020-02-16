Представители шоу Малахова высказались о появлении Заворотнюк в студии

Журналисты связались с директором звезды сериала "Моя прекрасная няня" Стасом Христовым и попросили прояснить ситуацию. Менеджер Анастасии Заворотнюк заявил, что ничего не знает. За подробной информацией он посоветовал обратиться к Андрею Малахову.
Дозвониться до шоумена не удалось, поэтому репортеры связались с шеф-редактором "Прямого эфира" Ермилом Нечаевым. Представитель ток-шоу отметил, что "не имеет понятия" о возможном появлении Заворотнюк-младшей в программе. Между тем, телевизионщик отметил, что, даже если бы он знал что-то, то, естественно, ничего бы не сказал. Коллега Ермила Нечаева, редактор шоу Екатерина Арман, отказалась давать какую-либо информацию. Об этом сообщает РИА ФАН.
Напомним, летом 2019 года появились слухи, дескать, Актриса Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Сообщалось, что у знаменитости четвертая стадия рака мозга.
Родственники звезды российских сериалов долгое время отказывались давать какие-либо комментарии. Упорное молчание близких спровоцировало появление массы домыслов. Лишь в октябре минувшего года семья Анастасии Заворотнюк подтвердила, что артистка действительно борется с серьезным недугом. Интересно, что диагноз так и не был озвучен.
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