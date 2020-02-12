Помощник Петросяна озвучил диагноз исхудавшей Степаненко

В материале сайта "Комсомольская правда" были представлены даже выписки с банковского счета, якобы принадлежащего Евгению Петросяну. Однако Сергей Жорин безапелляционно заявил, что эти данные не соответствуют действительности. "Вся эта история и сами выписки – фейк от начала и до конца. Никаких переводов не было", – объявил представитель юмориста.
Адвокат рассказал, что обсуждал этот "вброс" с артистом, и они пришли к выводу, что этот материал мог быть инициирован стороной его бывшей жены. Также он отметил некоторые несостыковки. "В суде она утверждает, что Петросян вывел со счета их совместные деньги, а теперь, получается, перевел миллионы ей. Возможно, у нее началось раздвоение личности", – озвучил диагноз Елены Степаненко юрист.
Между тем должна завершиться оценка картин и предметов антиквариата, которые бывшие супруги хотят поделить. Напомним, что, по некоторым данным, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в полтора миллиарда рублей. В ходе раздела суд наложил арест на все счета юмориста. Теперь артист живет на доходы, которые получает от концертной деятельности. В какой-то момент Петросян попросил суд разблокировать один из счетов, чтобы тот мог оплатить коммунальные услуги. По словам Жорина, деньги на нем после этого сразу закончились. "Предоставили выписки в банк, и на этом основании попросили разблокировать еще один счет, но суд отказал", – цитирует Сергея Жорина Starhit. Адвокат подчеркнул, что его клиент никакие предметы искусства в банки не закладывал, а также не предоставлял в распоряжение музеев.
Говорят, расставание с Евгением Петросяном сильно ударило по Елене Степаненко. Артистка, отличающаяся пышными формами, резко похудела. Сама юмористка утверждает, что обязана стройной фигурой правильному питанию.
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