Психически больной дочери Любови Успенской поставили диагноз

Дочь артистки рассказала об издевательствах в программе "Звезды сошлись" на НТВ. Девушка обвинила звездную мать в своих проблемах со здоровьем.
Наследница Любови Успенской заявила, что на шоу она звонила запертая в особняке. По словам Плакскиной, певица снова пыталась отправить ее в психушку, сообщает "Царьград". Кроме того, она призналась, что всю жизнь ее ограничивали, чтобы в семье не было никого успешнее Любови Успенской.
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