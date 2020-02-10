"Что-то вроде тирании": Любовь Успенскую обвинили в жестоком обращении с больной дочерью

По словам специалиста, артистка в сложившейся ситуации считает себя абсолютно правой, хотя и давила на дочь. Более того, "Люба всегда права" – это стабильная для певицы позиция, которая прослеживается во многих ее действиях.
"Что-то вроде тирании со стороны Успенской по отношению к дочери действительно имело место быть", – цитирует экстрасенса Teleprogramma.pro. Также он отметил, что периодически возникающие сложности в отношениях исполнительницы с Татьяной Плаксиной не отменяют существования между ними большой любви.
По мнению таролога, именно это чувство поможет родственницам наладить контакт и решить вопросы. При этом Александр Кинжинов подчеркнул, что теплого семейного диалога между Любовью Успенской и дочерью ждать все же не стоит, поскольку народ не скоро забудет о скандале.
Напомним, ранее в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ Татьяна Плаксина публично обвинила Любовь Успенскую в физическом и психологическом давлении. Позже звездная наследница попыталась забрать свои слова обратно, а певица заявила, что дочь заставили говорить. В разгар скандала у артистки резко ухудшилось здоровье, но врачам удалось вернуть ее в строй.
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