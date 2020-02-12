Кристина Орбакайте показала милый семейный портрет

Заслуженная артистка России любит выставлять в своем микроблоге фотографии с близкими. Но недавнюю публикацию Кристины Орбакайте можно назвать особенной, ведь снимок с мужем Михаилом и дочерью Клавдией сделан дома. Певица предстала в обычной одежде, без яркого макияжа, под уютным пледом.
"Смотрим Oscar", – подписала фото Орбакайте.
Комментарии подписчиков не заставили себя долго ждать. Поклонники завалили звезду теплыми словами, а некоторые даже вспомнили бывшего супруга Орбакайте:
"Кристинаааа... у тебя такой красивый муж (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)".
"Приятно видеть всю семью в сборе!".
"Красивые!!! Пресняков рядом не стоял".
"Мне кажется, Кристина с мужем начинают походить друг на друга, как и бывает у любящих друг друга людей".
Напомним, Кристине Орбакайте пришлось отменить все концерты на февраль из-за травмы. В январе во время репетиции артистка сломала лодыжку. Ей наложили гипс. Врачи говорят, что певица пойдет на поправку к марту. Недавно Кристина опубликовала забавное видео, на кадрах которого учится передвигаться на четырехколесном самокате.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Надоело жевать ковёр