Сделано заявление о воссоединении Пелагеи с мужем

Экстрасенс отметил, что спортсмен предпримет несколько попыток вернуться к жене. Но полностью восстановить прежние отношения экс-возлюбленным не удастся.
По словам Кинжинова, Телегин и певица Пелагея будут общаться. Он добавил, что хоккеист через какое-то время попытается вернуться в семью, но будет поздно. "В целом же вероятность разрыва отношений была крайне велика", – цитирует таролога Teleprogramma.pro.
Что касается общей дочери знаменитостей Таисии, то Кинжинов призвал не переживать за нее. Родители будут уделять ей достаточно внимания. Именно наследница станет главным стимулом для певицы Пелагеи и спортсмена, чтобы сохранить взаимное уважение.
Напомним, о том, что исполнительница разводится с мужем, стало известно в конце декабря 2019 года. Сама артистка тогда рассказала, что не обижается на избранника, поскольку все делают ошибки. Тогда певица Пелагея пообещала, что они с Телегиным будут общаться ради дочери.
Как писали "Дни.ру", после совместного появления певицы Пелагеи и хоккеиста на праздновании дня рождения девочки, поклонники предположили, что пара воссоединятся. Однако эти домыслы пока не оправдались.
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