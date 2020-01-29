Будто не расставались: певица Пелагея воссоединилась с мужем ради дочери

Расставаясь, певица Пелагея и ее муж решили поддерживать хорошие отношения ради ребенка. Девочке исполнилось три года. Тематикой мероприятия стал сериал "Щенячий патруль", который так любит девочка.
На празднике состоялось шоу дрессированных собак, и Таисия даже смогла принять участие в нескольких номерах. Для приглашенных накрыли сладкий стол, сообщает Super.ru.
На торжестве певица Пелагея выглядела счастливой. В этот знаменательный день она выбрала голубое платье, как и у дочери. Весь вечер исполнительница провела в компании малышки и друзей.
Звезда отмечала, что ей хочется верить в то, что у них с мужем получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями. "Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено", – делилась певица Пелагея.
Сейчас Таисия живет с мамой, но часто встречается с отцом. Иван Телегин забирает малышку на прогулки при каждой удобной возможности. Супруг певицы Пелагеи отмечал, что хочет быть хорошим папой, который всегда в курсе дел наследницы. В настоящее время он встречается с Марией Гончар, роман с которой, по слухам, и стал причиной развода с певицей Пелагеей.
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