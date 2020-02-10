"Жизнь разрушена": убитая горем Любовь Успенская посвятила песню больной дочери

Несмотря на проблемы в семье, звезда продолжает работать. Однако она не смогла скрыть эмоций на сцене.
Любовь Успенская спела композицию, которую посвятила наследнице. Артистка едва сдерживала слезы. "Журналисты разрушили жизнь моей семьи. Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу", – цитирует певицу Starhit.ru. Поклонники поддержали знаменитость. Из зала они выкрикивали, что любят певицу, несмотря ни на что.
Напомним, сейчас Татьяна Плаксина находится далеко от Любови Успенской. Она улетела к отцу-бизнесмену в США. Певица до последнего не хотела отпускать дочь к мужу, но ей пришлось это сделать.
"Я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе", – заявила Любовь Успенская. Она добавила, что у дочери теперь полная свобода.
Напомним, на фоне сильного стресса у Любови Успенской начались серьезные проблемы со здоровьем. Ранее певица находилась в предынсультном состоянии. В доме знаменитости круглосуточно дежурили врачи.
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