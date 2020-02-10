"Все хуже": близкий человек об отвратительном состоянии Любови Успенской

История вокруг конфликта Любови Успенской с ее единственным ребенком Татьяной Плаксиной продолжается. Адвокат артистки признался, что шумиха крайне негативно отразилась на ней.

В новом выпуске программы телеканала НТВ "Звезды сошлись" появился официальный представитель Любови Успенской адвокат Александр Бенхин. Он рассказал о том, что весь этот мерзкий скандал – с обвинениями Татьяны Плаксиной в адрес матери, что она якобы оказывала на нее систематическое моральное и даже физическое давление, а также дальнейшая травля в Сети – негативно сказался за самочувствии певицы.

"Люба себя чувствует отвратительно. С каждой передачей особенно, с каждым выходом в эфир все хуже и хуже... Реально! Это не понты и не притворство. Она просто человек такой..." – сообщил юрист. По его словам, дело не только в конфликте с родной дочкой.

"Это и клевета и потеря деловой репутации и проникновение в частную жизнь... Я не считал таблетки, но я видел, что она под капельницами. Она реально очень переживает. Она реально на полной измене... И Таня из-за этого еще больше переживает", – рассказал Бенхин. Он уточнил, что мать и дочь наконец сумели найти общий язык.

По всей видимости, примирение случилось перед отъездом Татьяны Плаксиной в Америку, куда Любовь Успенская ее благополучно отпустила. Отметим, что там живет отец Тани. "Они на самом деле очень хорошо сейчас общаются. Я был у них дома позавчера. На данный момент у них нет проблем. Они обнимаются, целуются, в общем, они одно целое", – объявил представитель артистки.

Сейчас Татьяна Плаксина находится с близкими людьми в США. В распоряжении программы оказались кадры, как 30-летнюю женщину встретила некая дама, которая буквально с кулаками накинулась на человека, который снял их на видео, и обложила его матом. Однако где именно и с кем находится дочь Любови Успенской, неизвестно.