"Все хуже": близкий человек об отвратительном состоянии Любови Успенской

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Понедельник
10 февраля
Лента новостей
10:08
Число жертв коронавируса превысило показатели страшных эпидемий
09:46
Гимнастка Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида
09:27
В Москве авария унесла человеческую жизнь
07:57
Лаврентьев день: гадания и приметы на 11 февраля
06:26
Сообщается о покушении на Лукашенко после переговоров с Путиным
00:18
"Залетела ради алиментов": беременную Седокову крепко приложили
22:25
Настю Рыбку с позором выгнали с популярного телепроекта
20:07
"Горячо!": полуголая Муцениеце возбудила россиян
17:52
Угроза экономике России: эксперты рассказали о последствиях эпидемии коронавируса
17:17
"Все уже состоялось!": стало известно о тайной свадьбе Бузовой
16:51
"Всю жизнь ходила с протянутой рукой": всплыли шокирующие данные о Пугачевой
16:33
"Страдает похмельем": наплевавшей на дочь Гузеевой смачно врезали
15:47
Кудрявцева вынудила известного актера сделать предложение
15:21
"Настоящий мужик": Королева посмеялась над "располневшим" Тарзаном
14:38
Наргиз Закирова прервала молчание после публичного унижения
14:09
Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Усинске
13:48
Интересное положение: Собчак показала округлившийся живот
13:34
"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
12:52
Будет дочка: объявлено о пополнении в семье Петросяна
12:07
Михалкова оказалась на грани жизни и смерти
11:41
"Захотел переспать со старушкой": вскрылась постыдная правда о муже Кудрявцевой
11:09
"Я надеюсь, что никогда не проснусь": дочь Гузеевой потеряла контроль над собой
10:47
Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление
10:03
"Придется несладко": загубившую таланты Пугачеву предупредили о расплате
08:02
День рождения домового: что нельзя делать 10 февраля
06:06
По стопам Волочковой: Хмельницкая попыталась достать ногой до интимного места
04:02
Откуда кольцо? Ольгу Серябкину заподозрили в тайной свадьбе
02:02
"Разжирнела": Оксану Федорову пристыдили за лишний вес
00:01
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
22:10
"Схуднуть надо": отъевшуюся Романец распекли за внешний вид
20:04
"Поймали и все": мускулистый Стас Костюшкин стал жертвой избиения
17:52
55-летняя Ветлицкая публично оголила пышную грудь
17:47
Генерал СБУ призвал начать войну против России
16:53
74-летний Петросян высказался о смерти после операции
16:31
Родным Началовой устроили разнос за попытку заработать на смерти дочери
15:07
Огромная шишка: врач встревожил словами о здоровье Волочковой
14:29
"Совсем другая": невероятно изменившуюся Нетребко сравнили с терминатором
13:53
Заразились сотни людей: еще один смертоносный вирус "вспыхнул" в США
13:53
"Кошмар": фото Галкина со стареющей Пугачевой вызвало оторопь
13:28
Звезда "Теста на беременность" прилюдно расплакалась из-за тяжелого расставания
13:10
"Погубила столько талантов": Пугачеву разнесли за странные занятия с детьми
12:40
Собчак прошлась по Рудковской из-за жестокого обращения с сыном
12:23
"Все порвалось": звезда "Интернов" отправится под нож из-за травмы на реалити-шоу
11:49
Мария Кожевникова сообщила о страшной болезни сына
11:39
Глюк'оZa сделала заявление о разводе с мужем
11:01
"Созданы друг для друга": Петросяну и Степаненко дали второй шанс
10:56
Отрастивший волосы Федор Бондарчук шокировал народ
10:32
"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко
10:18
Взбешенная Успенская подает в суд на НТВ из-за психически больной дочери
08:05
Златоустьев огонь: 9 февраля верующие вспоминают новомучеников
06:05
Неделя о мытаре и фарисее: подготовка к Великому посту в 2020 году
04:01
Оказавшаяся за решеткой Волочкова раздвинула ноги
02:11
"Вечная малолетка": полуобнаженную Асмус ткнули лицом в грязь
00:17
"А талант где?": народ не оценил вульгарный наряд Каменских
22:26
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
21:55
Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника
21:49
"Мой прародитель": от Урганта ушла женщина
21:04
В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака
20:54
Доктор наук рассказал о правильном дневном сне
20:51
"Эмоционально нестабильна": сбежавшую из страны дочь Успенской облили помоями
20:34
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
20:28
На "Оскаре" выступит известная российская певица
20:27
Тройной рассвет: петербуржцы увидели редчайшее природное явление
20:12
Россиянин сжег соседский автомобиль за просьбу не шуметь
19:57
Замглавы Генштаба ВС РФ арестовали из-за хищения 6,7 миллиарда рублей
19:50
"Без коровы, но с мужем": жена Газманова взорвалась после обвинений в тунеядстве
19:27
Как провериться на коронавирус: совет Роспотребнадзора
19:26
Из огня да в полымя: Пелагея вновь выйдет замуж после развода с Телегиным
19:16
"Свое лицо видела?": Ургант осадил наглую Собчак
19:06
Депутат Госдумы Хайруллин разбился на вертолете под Казанью
18:48
Обвешанного золотом Киркорова поймали в компании шестерых монашек
18:45
Самолет задавил человека в аэропорту Таиланда
18:38
"Рыдала от бессилия": Тодоренко впала в отчаяние из-за проблем с ребенком
18:30
Пелагею заподозрили в невменяемости после заявлений о травле
18:12
Девятиклассник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
17:54
В посольстве США изнасиловали пятилетнюю девочку
17:22
Молодая любовница Петросяна перенесла серьезную операцию
17:22
"Это свинство!": Ваенгу тайно сняли и показали на Первом канале
17:08
Популярная ведущая пристыдила Урганта непристойным вопросом
17:01
Российские ученые создали специальную маску против коронавируса
16:47
Насилие и пустые улицы: побывавший в Китае россиянин об ужасах коронавируса
16:47
Ида Галич родила первенца
16:43
Неожиданный выбор: какую работу ищут россияне
16:29
Маршруты на февраль: Главные зимние карнавалы в Европе
16:26
"Высокомерные": Бортич и Бикович показали "вторые подбородки"
16:26
Совет на выходные
16:20
В России началась разработка телескопа для поиска пришельцев
16:13
"Они выбрали меня в плохиши": Панин назвал виновных в своем побеге из России
15:58
"Как оживить мертвую душу": обнародованы строки из дневника родителей Началовой
15:54
Против коронавируса: известная актриса пришла на премьеру в медицинской маске
15:45
У подмосковного пенсионера нашли склад с оружием и боеприпасами
15:26
Кировский врач анонимно признался в намеренном умерщвлении 10 пациентов
15:16
"Хороша чертовка": Каштанова из "Полицейского с Рублевки" взбудоражила народ
15:15
Гузеева показала разгромленную комнату дочери
15:05
"Аномальный": Панин раскрыл размер своего полового органа
14:36
"Извращенные формы": Нагиев отреагировал на слова о мужской уродливости
14:32
В Тамбове молодую студентку изнасиловали на кладбище
14:20
Сделано заявление об исчезновении комаров в России
13:53
"Закомплексованные, злые, ущербные люди": Панин плюнул в россиян
13:50
"Красота неземная!": вдова Круга восхитила умопомрачительным нарядом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

55-летняя Ветлицкая публично оголила пышную грудь
Генерал СБУ призвал начать войну против России
Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
"Придется несладко": загубившую таланты Пугачеву предупредили о расплате
Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление
"Я надеюсь, что никогда не проснусь": дочь Гузеевой потеряла контроль над собой
Шоу-бизнес

"Все хуже": близкий человек об отвратительном состоянии Любови Успенской

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
История вокруг конфликта Любови Успенской с ее единственным ребенком Татьяной Плаксиной продолжается. Адвокат артистки признался, что шумиха крайне негативно отразилась на ней.
прочитано 1681 раз

В новом выпуске программы телеканала НТВ "Звезды сошлись" появился официальный представитель Любови Успенской адвокат Александр Бенхин. Он рассказал о том, что весь этот мерзкий скандал – с обвинениями Татьяны Плаксиной в адрес матери, что она якобы оказывала на нее систематическое моральное и даже физическое давление, а также дальнейшая травля в Сети – негативно сказался за самочувствии певицы.

ПО ТЕМЕ

Больная дочь покинула Россию после скандала с Любовью Успенской

Странности и несостыковки: зрители не поверили исповеди Успенской

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Люба себя чувствует отвратительно. С каждой передачей особенно, с каждым выходом в эфир все хуже и хуже... Реально! Это не понты и не притворство. Она просто человек такой..." – сообщил юрист. По его словам, дело не только в конфликте с родной дочкой.

"Это и клевета и потеря деловой репутации и проникновение в частную жизнь... Я не считал таблетки, но я видел, что она под капельницами. Она реально очень переживает. Она реально на полной измене... И Таня из-за этого еще больше переживает", – рассказал Бенхин. Он уточнил, что мать и дочь наконец сумели найти общий язык.

По всей видимости, примирение случилось перед отъездом Татьяны Плаксиной в Америку, куда Любовь Успенская ее благополучно отпустила. Отметим, что там живет отец Тани. "Они на самом деле очень хорошо сейчас общаются. Я был у них дома позавчера. На данный момент у них нет проблем. Они обнимаются, целуются, в общем, они одно целое", – объявил представитель артистки.

Сейчас Татьяна Плаксина находится с близкими людьми в США. В распоряжении программы оказались кадры, как 30-летнюю женщину встретила некая дама, которая буквально с кулаками накинулась на человека, который снял их на видео, и обложила его матом. Однако где именно и с кем находится дочь Любови Успенской, неизвестно.

Автор: 10 февраля 2020, 08:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Галина Галочкина
Ответить
Бежняжечка, с каждым эфиром чувствует себя все хуже и хуже
Гостьтатьяна
Ответить
Будем надеяться, что этот цирк закончился, Таня в США, а Успенская выступает с концертами по городам РФ. Надоели до тошноты.
Гость
Ответить
Кому интересна эта старая кашолка с ее драм-театром?
1

Популярные темы форума

Политика

"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
Генерал СБУ призвал начать войну против России
"Кашку ели?": Путин публично унизил зарвавшегося Лукашенко
Собирал страну по крупицам: Володин напомнил коммунистам о заслугах Путина

Шоу-бизнес

В семье Таисии Повалий "делят" малолетнего ребенка
"Забыла, когда в последний раз было": 55-летняя Ветлицкая завязала с мужиками
Водонаева обвинила певицу MaкSим в алкоголизме
Водонаева обвинила певицу MaкSим в алкоголизме

Проишествия

Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Будет дочка: объявлено о пополнении в семье Петросяна

Поклонники поздравляют супругов
Шоу-бизнес

Заподозренная в беременности Седокова сделала заявление

Артистка показала малыша
Шоу-бизнес

Михалкова оказалась на грани жизни и смерти

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" поведала о случившемся
Политика

"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю

Президенту Украины следует быть осторожным в своих высказываниях

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение
Пытавшуюся покончить с собой гимнастку Солдатову экстренно госпитализировали
На Медведеву набросились из-за алкоголизма
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо

Регионы

Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+