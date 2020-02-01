Чудовищное давление: Высоцкая рассказала врачу о главном страхе

Юлия Высоцкая в свои 46 лет может похвастаться подтянутой фигурой и отличным состоянием лица. Однако даже при этих данных знаменитость испытывает чудовищное давление со стороны общества.



Супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского призналась, что она с сожалением провожает каждый прожитый год. Актриса боится стареть, хотя и понимает, что появляющиеся признаки увядания – это естественный процесс.

"Была недавно у одного доктора, у гомеопата. Он спросил: "Чего вы боитесь?". Я называла какие-то вещи... а потом сказала: "Я боюсь стареть", – рассказала Юлия в своем Ютуб-шоу "Мне это нравится!". По мнению звезды, старение – это нормальное женское состояние. "Ну да, бегаешь, ну да, ледяные души и погружения в купель, горячая йога, капельницы с витаминами, правильное питание, голодания… Это все хорошо, но тут включается момент – чего лицемерить! – как оттянуть появление морщинок, отсутствие энергии. Поэтому все это и делаешь. Конечно, хочется оставаться молодым. Кроме того, у нас у всех мозги промыты, что мы должны быть молодыми вечно", – отметила она.

Напомним, ранее Юлия Высоцкая на прогулке с 82-летним Андреем Кончаловским предстала без макияжа. Артистка поделилась снимком, сделанным во Флоренции.

Звездная пара совершила променад по улицам Венеции, а позже супруги отправились во Флоренцию, где был запланирован мастер-класс режиссера. Оттуда Юлия Высоцкая опубликовала в "Инстаграм" личное фото с мужем.

