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Могло сердце остановиться: 71-летнюю Пугачеву чуть не довели до приступа

Могло сердце остановиться: 71-летнюю Пугачеву чуть не довели до приступа

Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Будни артистов с детьми проходят красочно и интересно, о чем они любят сообщать поклонникам. Максим Галкин часто радует подписчиков новыми забавными историями, связанными с Лизой и Гарри, но на этот раз ситуация оказалась поистине страшной.
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Накануне вечером пародист поделился новой выходкой подрастающего поколения. Видео начинается с того, что милая Лиза зовет папу: "Папочка, а ты камеру включил? Иди сюда!". Максим заходит в дверной проем и не может сдержать эмоций: дети решили напугать их с Аллой Борисовной, соорудив собственное "чудовище". Звездные наследники надели на палку черный балахон и наводящую ужас маску из фильма "Крик". Так они решили разыграть родителей и предложили Максиму пойти напугать маму.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Максим Галкин с радостью присоединился к шалости детей, гордо взяв в руки зловещую палку. Алла Борисовна сидела в кресле и не ожидала ничего подобного. Своего ужаса она скрыть не смогла: закричала и кинула чем-то в супруга в пугающем образе.

"Ужасы нашего дома. Пугалкины", – с юмором подписал кадры Максим Галкин. Подписчики в очередной раз восхитились трогательными отношениями пародиста с детьми.

Высказались также и некоторые коллеги по цеху пары. Лолита Милявская иронично процитировала строчки из песни Михаила Круга: "Приходите в мой дом...". "Макс, дорогой, обожаю смотреть твои видео с детишками. Очень умиляюсь и радуюсь вместе с вами", – прокомментировал публикацию актер Павел Деревянко.

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Автор: 8 декабря 2020, 08:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

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