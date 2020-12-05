"У одного пластического хирурга обшиваются": омолодившийся Леонтьев стал копией Бабкиной

Валерий Леонтьев появился на шоу телеканала "Россия 1" "Привет, Андрей!". В студию вокалист приехал в черном клубном пиджаке, надетом поверх обтягивающей футболки, и брюках. Образ знаменитость завершила массивной золотой цепью с подвеской.
Леонтьев с удовольствием общался с другими гостями проекта. Вокалист сделал селфи в компании коллег по цеху Александра Реввы и Николая Баскова. Этот снимок появился в инстаграм-аккаунте последнего.
Внешний вид Валерия Леонтьева вызвал бурное обсуждение в комментариях. Отмечалось, что 71-летний вокалист выглядит чуть ли не ровесником 46-летнего Реввы и 44-летнего Баскова. По мнению пользователей Сети, пластика и уколы красоты сделали певца похожим на Надежду Бабкину. Кто-то даже предположил, что у звезд один хирург.
"Зачем из Леонтьева женщину вылепили?😁" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Я думала мне только показалось что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину 😂😂ну извините 🤣", "У одного пластического хирурга обшиваются😏😋", "Так и есть, видимо лепил один скульптур", "Вы бы себя так кромсали операциями🤣🤣", "Я сначала подумала, что за женщина в середине🤦♀️", - рассуждают обитатели Интернета.
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