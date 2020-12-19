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Шоу-бизнес
Тодоренко угодила в больницу вместе с ребенком

Тодоренко угодила в больницу вместе с ребенком

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Регина Тодоренко поделилась пугающей новостью – ее двухлетнему сыну потребовалась срочная помощь врачей из-за того, что она перестала контролировать безопасность малыша. Телеведущей пришлось обратиться в зарубежную больницу, чтобы медики оценили серьезность травмы, которую получил маленький Миша.
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Знаменитость часто жаловалась на то, что из-за постоянных путешествий скучает по семье. Регина Тодоренко даже плакала на камеру, заявляя, что редко видится с Владом Топаловым и их общим сыном Мишей. Наконец, она решила отправиться на Бали и взяла с собой двухлетнего наследника, чтобы уделять малышу больше времени. Однако замысел теледивы постигла неудача: Мише так надоел родительский надзор, что решил убежать от нерадивой матери и ударился лицом о бортик бассейна.

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 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Полученная травма лица не только принесла мальчику боль и неприятные эмоции, но и всерьез обеспокоила Регину Тодоренко. Женщина немедленно обратилась к местным врачам, чтобы они дали свои рекомендации и оказали медицинскую помощь. "Врач сказал “понаблюдать”, выписал лекарства", – призналась поклонникам теледива в инстаграм-канале.

Регина Тодоренко сообщила, что сейчас занимается поиском новых мест для того, чтобы сделать много контента о ее отдыхе с сыном. Она опубликовала в Сети свежий снимок с малышом. В кадре она вместе с Мишей пьет коктейль на территории элитного индонезийского отеля. Регина Тодоренко выраженно позирует на фото, испытывая удовольствие, но малыш рядом с ней не выглядит счастливым.

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Автор: 19 декабря 2020, 14:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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