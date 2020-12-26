"Вирус повлиял": Грачевский высказался о продаже "Ералаша"

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 71-летний художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский не исключает продажи киножурнала. Мол, на протяжении 15 лет режиссеру поступают предложения о передаче прав на проект, и наконец он готов рассмотреть их.
В беседе с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Грачевский поспешил опровергнуть эти данные. Он уверяет, что никогда такого не говорил. "Конечно, повлиял вирус", – не стал отрицать режиссер. Однако о продаже "Ералаша" не идет и речи.
По словам худрука, съемки киножурнала были и в этом году, несмотря на сложности. Также состоялись премьеры новых выпусков. Работа над "Ералашем" продолжится в январе 2021-го, отметил Борис Юрьевич.
Напомним, юмористический киножурнал выходит больше 40 лет. Сначала "Ералаш" показывали перед детскими фильмами в кинотеатрах, и только потом проект появился на телевидении.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Борис Грачевский заразился коронавирусом. К счастью, госпитализация не потребовалась. Режиссер киножурнала "Ералаш" чувствует себя относительно нормально, поэтому ему позволили лечиться на дому.
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