Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем и любовником: Шведская семья

Рита Дакота накануне жаловалась, что с 1 января закрывается въезд на Бали. Знаменитость привыкла проводить зиму на острове, в этот раз она также планировала отдохнуть в начале нового года.

По словам певицы, у нее есть только один шанс попасть на Бали до закрытия границ – вылететь 31 декабря и встретить Новый год на пересадке в Индонезии, а затем отсидеть двухнедельный карантин. Звезда жаловалась, что собрать вещи для путешествия она не успевает, тем более с ней летит трехлетняя дочь Мия.

Однако утром 31 декабря Рита Дакота опубликовала пост, в котором сообщила, что они все же вылетели на Бали – запрыгнули, так сказать, в последний вагон уходящего поезда. В своем инстаграм-аккаунте звезда выложила забавный снимок в необычной компании. Как оказалось, помимо Мии, на остров едут новый бойфренд артистки Федор Белогай, а также бывший муж Влад Соколовский.

Поклонники неоднозначно восприняли новость о том, что Рита Дакота все же отправилась на Бали. Некоторые отметили, что состав для путешествия безумно странный. Другие тут же поинтересовались, где же девушка Влада Соколовского Ангелина Суркова, ну а третьи покрутили пальцем у виска, отметив, что звезда просто сумасшедшая.

"Шведская семья (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мда как можно с ним дружить? Давать ребенка ладно, но еще и с ним общаться", "А девушка Влада где?", "Да уж, мозг в нашем шоубизе вещь редка, однако", "Святой Федор, так это и оставим", "Вы точно не родственницы с Айзой? Отдыхаете с бывшим и нынешним", "Компания странная. Бывший и настоящий", – написали в комментариях.