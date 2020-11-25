Устроившая свалку возле квартиры Дакота закатила скандал соседям: Что с вами не так?

Накануне в Сети появились кадры с лестничной площадки у апартаментов звезды. Как оказалось, одна из соседок записала на камеру, что творится возле квартиры певицы. Женщина отметила, что считает недопустимым, чтобы в местах общего пользования стояли коробки, велосипеды, детские вещи и мусор.
Судя по кадрам, у двери Риты Дакоты набралось действительно много хлама. Как оказалось, часть из этих вещей предназначались для благотворительности, а другая половина должна была отправиться в мусор. В личном блоге артистка заявила, что столкнулась с травлей со стороны соседей.
"Люди, будьте вы добрее, что с вами не так? Постояли коробки в проходе несколько дней, кто-то умер?" – возмутилась Рита Дакота в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она отметила, что писать про нее гадости и издеваться за мусор у двери – низко и подло. Девушка пожелала, чтобы 2020-й скорее закончился, чтобы люди снова стали человечными.
Напомним, ранее Рита Дакота попала в скандал с участием Яны Рудковской. Продюсер запретила певице участвовать в гиве с розыгрышем набора сумок люксового бренда. Звезда посчитала, что образ артистки не соответствует политике бренда "для богатых".
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Почему девушки выбирают постарше?