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Соколовский сообщил о серьезных переменах в жизни: Мечтал о таком предложении

Соколовский сообщил о серьезных переменах в жизни: Мечтал о таком предложении

Влад Соколовский. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Влад Соколовский последнее время старается много внимания уделять саморазвитию и духовным практикам. В личном блоге певец признался, что Вселенная преподнесла ему сюрприз.
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Несколько дней назад в своем инстаграм-аккаунте молодой человек показал кадры с Кубы. Правда, артист не рассказал, как именно оказался на острове, тем более в разгар пандемии.

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Наконец, в понедельник 28 декабря Влад Соколовский признался: он стал новым ведущим шоу о путешествиях "По секрету всему свету", которое выходит на телеканале "Россия-1". Молодой человек заявил, что давно мечтал о таком предложении, и вот Вселенная услышала его молитвы. "Это значит, что теперь, достаточно часто, я буду радовать тебя интересными историями из своих путешествий! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал артист.

Несмотря на новую работу, Влад Соколовский уже планирует отпуск. Каждый год в январе артист отправляется на Бали, но, вероятно, в будущем месяце его планам не суждено сбыться из-за пандемии коронавируса. Впрочем, музыкант не отчаивается и все равно ищет возможность улететь зимой в лето.

Как признался Влад Соколовский, для него важно провести как минимум месяц на Бали, чтобы зарядиться энергией. "Так как там мой духовный дом, там скорее всего будет моя доча, и я очень соскучился по острову и по балийскому себе", – написал артист.

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Автор: 28 декабря 2020, 15:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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