"Разве это смешно?": голый Грачевский до смерти напугал россиян

Ранее сообщалось, что Борис Грачевский чувствует себя хорошо. Единственное, что, по его словам, было крайне тяжело для него – отсутствие возможности выйти на улицу. Однако теперь 71-летний режиссер окончательно напугал поклонников своим состоянием.
Накануне вечером он выложил в "Инстаграм" фотографию из больницы с кислородной маской на лице. Обнаженный по пояс Борис Юрьевич выглядит прекрасно и оптимизма не теряет даже в таких ситуациях: на фото он широко улыбается.
"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами", – подписал он пост. Поклонники тут же принялись выяснить, что случилось с их кумиром: "Господи, да что же такое! Вы то как там?", "Разве это смешно? Мы переживаем", "Что с Вами происходит там?". Другие просто сочувствовали Грачевскому, оставляя добрые пожелания: "Держись! Виру боится юмора!", "Выздоравливайте скорее", "Желаю отличного самочувствия, прекрасный человек".
Известно, что Бориса Юрьевича активно поддерживает его семья – жена Екатерина Белоцерковская и маленький сын Филипп. Недавно в СМИ появились слухи о том, что режиссер собирается передать права на журнал "Ералаш". Он поспешил опровергнуть эту информацию: съемки продолжатся в 2021 году, а о продаже не может быть и речи.
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