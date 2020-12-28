"Разве это смешно?": голый Грачевский до смерти напугал россиян

На днях стало известно, что художественный руководитель тележурнала "Ералаш" заболел коронавирусом. Тогда он рассказал журналистам, что лечение проходит на дому, однако, судя по всему, ситуация резко изменилась.

Ранее сообщалось, что Борис Грачевский чувствует себя хорошо. Единственное, что, по его словам, было крайне тяжело для него – отсутствие возможности выйти на улицу. Однако теперь 71-летний режиссер окончательно напугал поклонников своим состоянием.

Накануне вечером он выложил в "Инстаграм" фотографию из больницы с кислородной маской на лице. Обнаженный по пояс Борис Юрьевич выглядит прекрасно и оптимизма не теряет даже в таких ситуациях: на фото он широко улыбается.

"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами", – подписал он пост. Поклонники тут же принялись выяснить, что случилось с их кумиром: "Господи, да что же такое! Вы то как там?", "Разве это смешно? Мы переживаем", "Что с Вами происходит там?". Другие просто сочувствовали Грачевскому, оставляя добрые пожелания: "Держись! Виру боится юмора!", "Выздоравливайте скорее", "Желаю отличного самочувствия, прекрасный человек".

Известно, что Бориса Юрьевича активно поддерживает его семья – жена Екатерина Белоцерковская и маленький сын Филипп. Недавно в СМИ появились слухи о том, что режиссер собирается передать права на журнал "Ералаш". Он поспешил опровергнуть эту информацию: съемки продолжатся в 2021 году, а о продаже не может быть и речи.









