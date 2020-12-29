"Для меня это больше жизни": Бузова сбежала из России со слезами на глазах

Поющая ведущая Ольга Бузова тяжело переживает закрытие шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. В свежем интервью она расплакалась, говоря о проекте и его участниках.

Шоу "Дом-2" прославило Ольгу Бузову и дало ей путевку в жизнь и в мир шоу-бизнеса. После новости о закрытии проекта инстадива не может прийти в себя. Напомним, проект перестанет выходить в эфир с 1 января 2021 года.

В свежем интервью на программе "Бородина против Бузовой" Ольга Бузова расплакалась, говоря. о проекте и его участниках. Для нее каждый человек на "Доме-2" был дорог и любим. Певица посоветовала участникам, оставшимся без куска хлеба и крыши над головой не сдаваться и брать пример с нее. Ольга Бузова не привыкла падать духом и всегда борется до конца.

"Что бы ни происходило в вашей жизни, вы должны падать и снова подниматься. <...> Я привыкла быть сильной, но чтобы вы понимали: у меня в сердце сейчас – дыра. Из-за того, что все меняется. У меня страх вас потерять, потому что я искренне вас", – заявила Ольга Бузова.

Чтобы совсем не потерять самообладание, Ольге Бузовой нужна была какая-то поддержка, поэтому она уехала из России. Певица вместе с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, отправилась на Мальдивы.



По данным "Собеседника", на днях влюбленных видели в одном из московских аэропортов. Вероятно, что за границей Ольга Бузова и Дава отметят Новы год.

Много домыслов ходило и о личной жизни Юлии Барановской и Александра Гордона. После расставания с футболистом звезда по-прежнему одна, поэтому ее не перестают "сводить" с коллегами мужского пола. Слухи только усилились после того, как Александр Гордон решил развестись со своей молодой женой Нозанин Абдулвасиевой, с который прожил более шести лет. Разрыв пары стал полной неожиданностью для поклонников телеведущего. Адвокат ведущего Жанна Моргулис тогда всячески отрицала, что между Александром и Юлией есть любовная связь.

Защитница Гордона была поражена неосведомленностью журналистов. Она назвала все новости о романе коллег по шоу "Мужское / Женское" искажающими действительность, а также предположила, что выдумки об отношениях появились из-за того, что развод Гордона и Абдулвасиевой проходит тихо и без всяких скандалов, что лишает СМИ поводов для обсуждений. Моргулис посоветовала репортерам смотреть больше бразильских сериалов и брать на вооружение их захватывающие сюжеты, чтобы писать тексты.