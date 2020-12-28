"Узбечка": изменившуюся до неузнаваемости Ольгу Бузову разоблачили

Ольга Бузова решила преобразиться перед Новым годом и сменила имидж. В своем "Инстаграм" ведущая показала фото, на котором предстала с афро-косами. Поклонники пришли к выводу, что Бузовой идет любая прическа. и красоту ничем не испортишь.
Однако некоторые отметили, что косичками Ольга выглядит простушкой. Кое-кто даже подметил, что Бузова перестала быть сама на себя похожа. Но поклонники сделали снисхождение Ольге Бузовой и признали, что примут ее с любой внешностью.
"Не твое"; "Люблю тебя любой"; "Они не должны быть как рельсы"; "Узбечка, копия"; "Потом без волос останешься. Эти косы свои так убивают"; "Ты кроме как менять внешность ничего делать не умеешь. Позор тебе, что ты пустышка", – написали фолловеры.
Не все поверили, что Ольга Бузова и впрямь заплела косы, жертвуя своими локонами. Некоторые предположили, что поющая ведущая всего лишь применила специальный фильтр-маску в "Инстаграм".
Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова заговорила о беременности. Фанаты ждут не дождутся перемен в личной жизни артистки, ведь она уже больше года встречается с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.
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