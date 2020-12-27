Провалившаяся на льду Бузова не оправдала надежд фанатов

Несмотря на то, что Бузова и ее партнер долгое время оставались в тени других успешных пар, голоса телезрителей позволили им дойти до самого финала телепрограммы. Стоит отметить, что заключительный выпуск ледового шоу запомнился профессиональному жюри блестяще откатанными номерами и отточенной техникой.
Напомним, третье место заняли Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Второе место досталось Вячеславу Чепурченко и Яне Хохловой. Абсолютными победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Чемпионы на протяжении всего проекта показывали отличные результаты и завоевывали внимание именитых фигуристов.
Чего не скажешь о паре Бузовой и Соловьева. Каждое выступление телеведущей заканчивалось слезами и истериками. Ольга прекрасно понимала, что не дотягивает до главного титула. Однако ее фанаты не могли смириться с подобным исходом.
В итоге пара получила приз "Зрительских симпатий". К слову, партнеру Бузовой пришлось непросто, так как телезвезда "Дома-2" обладает высоким ростом и весьма сложным характером.
В одном из интервью Ольга признавалась, что желала победы на шоу. Для нее "Ледниковый период" должен был стать еще одним пунктом в списке покоренных вершин. По словам главного наставника звездной пары – Ильи Авербуха, артистка стойко держалась и достойно переживала каждую трудность.
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